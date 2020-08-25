Все образовательные организации Псковской области готовы к 1 сентября

Все 368 образовательных организаций Псковской области готовы к началу учебного года, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

«Мы проверили все образовательные организации. На сегодняшний день все 368 образовательных организаций готовы к началу учебного года. Есть вопросы и замечания, которые потребуют времени и усилий, но мы будем решать их», - отметила Вера Емельянова на августовском совещании педагогических работников 25 августа.

Первый заместитель губернатора также отметила, что псковские педагоги хорошо выдержали испытания. «Результаты ЕГЭ продемонстрировали, что работа в удаленном режиме не повлияла на качество образования», - подчеркнула она.