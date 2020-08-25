Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Все образовательные организации Псковской области готовы к 1 сентября

25 августа 2020 года, 13:08

Все 368 образовательных организаций Псковской области готовы к началу учебного года, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

«Мы проверили все образовательные организации. На сегодняшний день все 368 образовательных организаций готовы к началу учебного года. Есть вопросы и замечания, которые потребуют времени и усилий, но мы будем решать их», - отметила Вера Емельянова на августовском совещании педагогических работников 25 августа.  

Первый заместитель губернатора также отметила, что псковские педагоги хорошо выдержали испытания. «Результаты ЕГЭ продемонстрировали, что работа в удаленном режиме не повлияла на качество образования», - подчеркнула она.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пьяного водителя задержали полицейские в Пскове
Александр Нестурук: Возможно первые два месяца педагогам придется работать в масках
В выборах 13 сентября примет участие 281 тысяча избирателей Псковской области
27-летний наркодилер задержан в Великолукском районе
Внесены изменения в проектную документацию социального городка в Пскове
Водитель трактора погиб в Пустошкинском районе
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом
Министр просвещения РФ: Школа никогда не перейдет на онлайн
В Себеже на пешеходном переходе сбили женщину

Комментарии

Авторизация
No comments
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны
«Православный человек должен помогать»

Общество
21 августа 10:24

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября