В выборах 13 сентября примет участие 281 тысяча избирателей Псковской области

Из 524 тысяч избирателей Псковской области в выборах 13 сентября примут участие чуть больше половины - 281 тысяча избирателей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире ПАИ- live 25 августа, передает Псковское агентство информации.

По словам Игоря Сопова, муниципальные выборы разных уровней будут проходить в 24 районах, кроме Великих Лук и Пскова. На выборах будет работать 479 избирательных комиссий. 2119 кандидатов, зарегистрированных в настоящее время в избиркоме, будут бороться за 1150 мандатов.

«Сейчас динамика регистрации меняется, потому что каждый день происходят судебные заседания, выявляются недочеты в документах либо кандидаты сами отменяют свою регистрацию. Динамика будет еще меняться, но на 25 августа цифра пока такая», - отметил Игорь Сопов.