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Происшествия

27-летний наркодилер задержан в Великолукском районе

25 августа 2020 года, 12:08

В Великолукском районе изъята крупная партия наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 27-летний подозреваемый прибыл в Великие Луки, чтобы забрать в тайнике наркотические средства, предназначенные для сбыта на территории соседнего региона. Благодаря слаженной работе сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков и инспекторов ДПС, он был задержан на федеральной трассе «Балтия».

Правоохранители изъяли у фигуранта около 20 граммов мефедрона и 20 таблеток «экстази». Такое количество наркотиков составляет крупный размер.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 

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