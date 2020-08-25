Внесены изменения в проектную документацию социального городка в Пскове, строительство которого ведет ОП ООО "Промальянс" . Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на объекте побывал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

На рабочем совещании было отмечено, что при благоустройстве уже планируется организация новых выездов с территории. Изменения внесены для соответствия концепции развития прилегающего пространства. Проводится ревизия внутренних и наружных инженерных сетей. Это может также повлечь внесение дополнительных изменений. Василий Осипов поручил наладить постоянное взаимодействие с управлением капитального строительства и проектными организациями, чтобы при принятии различных решений не замедлять ход строительства и оперативно согласовывать необходимые документы.

Во время осмотра площадки Василий Осипов отметил, что подрядной организации необходимо ускоряться, чтобы выйти на необходимые темпы строительства. Также вице-губернатор поручил предоставить подробный план-график выполнения работ на сентябрь, а также на оставшиеся до конца года месяцы.

Отметим, накануне состоялось совещание под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, центральной темой которого стал ход реализации проекта по строительству социального городка в Пскове. Объект возводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография».