За минувшие сутки в Псковской области зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения — 4499. Выздоровело 3169 человек. Умер 61 пациент. На данный момент проведено 78126 исследований.

Статистика по районам: Псков – 1431, Великие Луки – 863, Бежаницкий район — 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район — 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район — 14, Невельский район — 146, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район — 122, Опочецкий район – 46, Островский район – 327, Палкинский район — 53, Печорский район – 81, Плюсский район – 103, Порховский район — 156, Псковский район – 382, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район — 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 32, Струго-Красненский район – 47, Усвятский район — 24.