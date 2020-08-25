Министр просвещения РФ: Школа никогда не перейдет на онлайн

25 августа в администрации Псковской области проходит августовское совещание педагогических работников Псковской области «Приоритеты образовательной политики в Псковской области в условиях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Как сообщает Псковское агентство информации, мероприятие проходит в режиме ВКС.

По словам председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, цель мероприятия — подвести итоги прошедшего учебного года в регионе и определить приоритеты для дальнейшей работы. Также речь пойдет о реализации национального проекта в Псковской области до 2030 года.

В своем видеообращении к собравшимся министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что благодаря педагогам и учителям страна справилась с ситуацией пандемии коронавируса - более 16 млн школьников перевели на домашнее обучение. По мнению Кравцова, это было правильное решение, вспышек заболеваемости среди школьников не было допущено. При этом, как считает министр, несмотря на технические и организационные трудности, образовательный процесс не останавливался.

Сергей Кравцов поблагодарил директоров псковских школ, руководителей муниципалитетов и губернатора региона Михаила Ведерникова.

«По признанию международных экспертов, наш опыт и работа учителей была одной из лучших в мире, они переосмыслили ценность и важность школ, труда учителей», - сказал министр.

Кроме того, Кравцов отметил, что полный переход на дистанционные технологии невозможен, поскольку он являлся вынужденной мерой. Министр считает, что школа никогда не перейдет на онлайн, ничто не заменит традиционное обучение.

Министр также заявил, что городские школы «не будут забыты», в будущем будет проведена диагностика знаний школьников для того, чтобы определить дефициты, которые образовались во время пандемии. Кроме того, по его словам, была разработана специальная программа помощи детям и педагогам.

Кравцов назвал приоритетной задачей поддержку педагогического сообщества, программа «Земский учитель» будет продлена, с 1 сентября все классные руководители получат дополнительно 5 тысяч рублей, региональные и муниципальные выплаты сокращены не будут. Министр заверил, что все эти пункты будут находиться под контролем министерства.