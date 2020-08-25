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Происшествия

Ранее судимый житель областного центра угнал в Пскове иномарку

25 августа 2020 года, 09:58

В Пскове задержан подозреваемый в угоне иномарки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром 24 августа в полицию города Пскова поступило сообщение от 58-летнего местного жителя об угоне иномарки «Hyundai Solaris» коричневого цвета от жилого дома в Военном городке-3.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову обнаружили машину в лесополосе деревни Горнево Псковского района. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан - молодой человек, 1987 года рождения, не успел покинуть похищенную машину. Ранее пскович уже был судим за кражу.

Расследование по данному факту продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ.

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