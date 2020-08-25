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Общество

360 локтевых дозаторов для антисептика передали в детские сады Пскова

25 августа 2020 года, 09:25

Локтевые дозаторы получат все детские сады города. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 360 локтевых настенных дозаторов для антисептика передала псковская фирма в детские сады Пскова в рамках благотворительной помощи.

Полученные дозаторы распределит по детским дошкольным учреждениям города управление образования администрации города Пскова. Продукция поступит в 56 детских садов и 6 дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях. Такое количество дозаторов для антисептика позволит обеспечить все входы и пищеблоки псковских дошкольных учреждений, что требуется по новым санитарным правилам работы.

«Бизнес должен быть социально ответственным, поэтому было принято решение безвозмездно передать локтевые дозаторы образовательным учреждениям», - отметили представители фирмы.

Напомним, в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во всех учреждениях города будут соблюдаться противопандемические меры: установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и проводить термометрию.

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