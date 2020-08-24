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Общество

Новую технику используют при ремонте Северного обхода

24 августа 2020 года, 19:54

Новую технику используют при ремонте Северного обхода. Дорожная фреза, перегружатель и асфальтоукладчик совсем недавно поступили в ведения Псковавтодора, который ремонт проводит, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Новую технику используют при ремонте Северного обхода

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Новая техника задействована в укладке верхнего слоя покрытия. Для этого используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, который производят на собственном заводе в Подборовье. Уже уложили около 1 км по одной полосе и около 2 км по второй. Толщина слоя сразу после укладки 7 см, а уплотненная – 5 см.

Вместе с этим идут работы по фрезерованию изношенного покрытия. Срезают старый асфальт на развязках и на путепроводе.

На 90% выполнены работы по укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия. Устанавливается бордюрный камень на технологических развязках.

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