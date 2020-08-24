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Происшествия

Пьяный пскович получил травмы, протаранив гараж на мотоцикле

24 августа 2020 года, 18:34

Пьяный пскович протаранил гараж и получил тяжелые травмы, сообщает Псковское агентство информации.

Происшествие случилось в гаражном кооперативе на улице Индустриальной, 5б в Пскове.

Мужчина, отметив 34-летие, решил проверить купленный на днях мотоцикл. Сев на транспортное средство, он разогнался и протаранил стену одного из гаражей. 

В результате он получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. 

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