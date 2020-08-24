Пьяный пскович получил травмы, протаранив гараж на мотоцикле

Пьяный пскович протаранил гараж и получил тяжелые травмы, сообщает Псковское агентство информации.

Происшествие случилось в гаражном кооперативе на улице Индустриальной, 5б в Пскове.

Мужчина, отметив 34-летие, решил проверить купленный на днях мотоцикл. Сев на транспортное средство, он разогнался и протаранил стену одного из гаражей.

В результате он получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.