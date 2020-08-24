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Общество

Информационно-туристский центр откроется в здании Псковской губернской гимназии

24 августа 2020 года, 17:52

Городской информационно-туристский центр и центр креативных индустрий откроется после реставрации в здании первой Псковской губернской гимназии, расположенном на улице Георгиевской, 4. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова, 24 августа глава администрации города Александр Братчиков побывал на объекте, чтобы проконтролировать ход работ. 

В настоящее время на объекте идет прокладка внутренних инженерных сетей, скоро начнутся отделочные работы. Срок завершения работ- 15 декабря 2020 года.

На первом этаже здания планируется открыть кафе. На территории, прилегающей к старинной усадьбе, предполагается проводить различные городские мероприятия, в том числе ярмарки и «блошиные рынки». 

Напомним, что реставрационные работы ведутся в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. 

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