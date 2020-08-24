Вячеслав Федюнин: Многое, о чем крупные регионы не мечтают, уже сделано в Псковской области

Многие вещи, о которых крупные регионы не мечтают, уже сделаны в Псковской области. Об этом сказал руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, не может быть хорошего инвестиционного климата без нормальных взаимоотношений местного бизнеса с властью. « Здесь много примеров хорошего регионального бизнеса, руководители которого являются патриотами своего Псковского края. Климат должен быть сформирован для всех, не только для внешних инвесторов высокого полета, а также и для региональных», - отметил олн.

Также Вячеслав Федюнин отметил, что особая экономическая зона «Моглино» - хороший инструмент, практическая реализация шагов государства, региональной власти в привлечении инвесторов.

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