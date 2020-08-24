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Экономика

Александр Котов считает своевременной инициативой бесплатное подключение россиян к газу

24 августа 2020 года, 17:13

Бесплатное подключение жителей России к газораспределительным сетям – очень своевременная инициатива. Как сообщает «Псковское агентство информации», об этом заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

По словам Александра Котова, эта проблема сейчас на федеральном уровне актуализирована. «Я считаю, что мы вправе ожидать, что будут приняты соответствующие меры. И здесь важно учесть несколько аспектов. Прежде всего, увеличить объём финансовых средств на проведение магистральных газопроводов для того, чтобы в каждом регионе те районы, которые еще не газифицированы, могли получить природный газ. А вторая составляющая – это строительство внутрипоселковых газовых сетей, в идеале было бы - до фундамента каждого домовладения или каждого многоквартирного дома для того, чтобы наши граждане могли с минимальными затратами подключиться к природному газу и использовать его для бытовых нужд», – отметил он.

В то же время, по его словам, стоимость подключения к газопроводу достаточно высока. «Не каждый может позволить себе такие затраты, и, соответственно, даже там, где есть возможность использовать природный газ, далеко не все пользуются этой услугой. И в этом, кстати, заинтересован и наш поставщик – «Газпром», потому что каждый проведенный газопровод должен работать с максимальной отдачей. Что у нас получается сейчас? Фактически есть потенциальные потребители, но они не используют газ из-за дороговизны подключения к газопроводу. Поэтому считаю, что это очень своевременная инициатива, которую наши партийные коллеги на федеральном уровне ставят, и очень рассчитываю на то, что будут приняты соответствующие решения, которые позволят регионам получить соответствующую помощь и поддержку в решении этих вопросов», – резюмировал Александр Котов.

Напомним, что ранее «Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу. Затраты на себя возьмет «Газпром».

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