Сформирован состав региональной сборной чемпионата «Молодые профессионалы»

Сформирован состав региональной сборной 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в финале соревнований Псковскую область представят 6 участников-победителей регионального чемпионата 2020, а также победитель отборочных соревнований национального этапа.

Финал 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Впервые мероприятие состоится в дистанционно-очном формате.

В национальном первенстве выступят более 2,8 тыс человек из 83 субъектов Российской Федерации. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Мероприятие 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире. Награждение победителей организаторы проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 сентября, будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Напомним, Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2020 году организаторами чемпионата выступают Союз «Молодые профессионалы», Минпросвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив».