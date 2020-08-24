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Общество

Благоустройство парка возле Мирожского монастыря в Пскове завершится к середине октября

24 августа 2020 года, 16:35

Возле Мирожского монастыря в Пскове завершаются работы по благоустройству, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ход работ по благоустройству парка проверил глава администрации Пскова Александр Братчиков. В настоящее время работы завершаются, объект должен быть сдан не позднее 15 октября.

По словам представителя компании-подрядчика, в рамках установки дренажной системы в парке было проложено 1,7 км труб, в ближайшие дни туда проведут электричество. После завершения всех работ появится освещение, сеть wi-fi, система видеонаблюдения, будет расчищено русло реки. Общая площадь благоустраиваемой территории - почти 4 гектара.

Благоустроенное пространство будет предназначено для тихих прогулок и отдыха. На территории нового парка будут оборудованы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. Также там появится класс для проведения занятий по экологии под открытым небом для школьников и студентов.

Благоустройство данного парка проходит в рамках реализации проекта «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

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