Главам районов Псковской области поручили ускорить реализацию регпроекта в сфере ЖКХ

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов поручил главам районов ускорить работу по реализации региональных проектов в сферах ЖКХ и дорожного хозяйства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора Михаила Ведерникова Василий Осипов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу реализации региональных проектов в сферах ЖКХ и дорожного хозяйства. Он напомнил, что перед руководством районов стоит задача обеспечивать контроль над исполнением в муниципалитетах работ в рамках региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ, а также федеральных и региональных программ.

«У нас осталось совсем немного времени, чтобы приблизиться к намеченному показателю исполненных работ. Поэтому сейчас необходимо крайне серьезно подойти к поставленной задаче. Ведь от того, с какими результатами мы закончим этот год, будет зависеть, сколько средств на реализацию новых проектов мы получим в следующем году», - подчеркнул Василий Осипов.

В продолжение совещания председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов проинформировал, что в рамках реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» у ряда районов реализация проектов завершена на 100%. В среднем эта цифра ниже: у Пскова - 40%, Великих Лук – 58%, Дедович – 69%, Пушкинских Гор – 65%. При этом председатель Комитета отметил, что в большинстве районов работы физически завершены. «Проблема в том, что подрядные организации не готовят вовремя документы или делают это некачественно, что существенно затягивает ввод объектов в эксплуатацию и их последующую оплату», - отметил Сергей Грахов и поручил руководителям муниципалитетов ускорить процесс подачи документов в УКС.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что в реализации проектов по направлению «Безопасные и качественный автомобильные дороги» участвуют 5 муниципалитетов. Так, в Псковском и Островском районах проблемных вопросов нет. «В Печорском районе работы ведутся в графике, проблема в сдаче документов. Обеспокоенность вызывают объекты реконструкции в городе Пскове. По ним на этой неделе необходимо предоставить промежуточные отчеты», - отметил он.

В продолжение совещания были рассмотрены вопросы реализации других региональных проектов, в том числе «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».