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Общество

Депутаты Псковской гордумы оценили ремонт дворовых территорий

24 августа 2020 года, 14:56

Глава города Елена Полонская совместно с депутатом Псковской гордумы Сергеем Колосовым оценила ремонт дворовых территорий на округе №2. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, на улице Стахановская, 15 в 2019 году начался ремонт дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день здесь обновлен бордюрный камень, установлены малые архитектурные формы, полностью обновлено асфальтовое покрытие, выровнен газон. 

По словам Сергея Колосова, двор был отремонтирован по пожеланиям жильцов, все замечания и комментарии, озвученные на общедомовом собрании, были учтены. Также вопрос о расширении проезжей части был взят на контроль, в итоге нам удалось немного увеличить дорогу, чтобы обеспечить комфортный проезд скорой помощи и пожарным машинам. «Жители Стахановской, 15 остались довольны ремонтом, теперь у них появился красивый, хороший двор», - отметил депутат.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано около 40 дворов и дворовых проездов. 

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