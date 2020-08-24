Актуальные вопросы строительства социального городка обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с представителями профильных комитетов, регионального проектного офиса, а также подрядной организации ОП ООО "ПромАльянс", сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам главы региона, объект непростой. «Важно оценить, где мы сейчас находимся, какие есть проблемные моменты, как они будут решаться. Самый главный вопрос — финансирование. Контракт двухлетний, нам необходимо принять решение, какой объем средств мы освоим в текущем году, а какие средства перераспределить на следующий год», — отметил он.
Представители подрядчика - ОП ООО "ПромАльянс"- сообщили о том, какими темпами реализуется проект в настоящее время. Для ускорения возведения одного из корпусов объекта строительная бригада была усилена дополнительными каменщиками. В возведенных корпусах ведется внутренняя отделка помещений. Всего на объекте трудятся порядка 60 специалистов. В ближайшее время работа на объекте будет проходить в две смены, а также в выходные.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, отставание от графика работ на объекте более месяца. Глава региона подчеркнул, что для сокращения отставания на стройплощадке необходимо вести максимальное количество работ параллельно.
«Наша задача — сделать все качественно и в срок сдать объект», - подчеркнул он.