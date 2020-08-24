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Политика

На благоустройство псковских парков выделено 39 млн рублей

24 августа 2020 года, 13:05

На благоустройство общественных пространств в Пскове выделено 39 млн. рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в областном центре работы проводятся на двух объектах: в парке между ул. Труда и пр. Энтузиастов и в сквере у дома № 14 по ул. Технической.

Работы в сквере у дома № 14 по ул. Технической уже закончены. Благоустройство парка между ул. Труда и пр. Энтузиастов завершится в ноябре этого года.

Напомним, что с 2017 года Псков участвует в реализации проекта «Городская среда». За счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. 

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