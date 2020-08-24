В Пскове отремонтируют бизнес-инкубатор и закупят оборудование для предпринимателей

В Пскове будет реконструирована часть помещений Псковского бизнес-инкубатора и закуплено оборудование для предпринимателей, изготавливающих продукты на основе псковской культуры и традиций. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, мероприятия пройдут в рамках проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020».

Партнерами по проекту выступают Правительство города Выру, а с российской стороны - Псковский бизнес-инкубатор и Псковский государственный университет. В пятницу, 21 августа, состоялось подписание грантового контракта между ведущим партнером проекта ER58 «Best Nest» и управляющим органом программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Проект«Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» направлен на поддержку начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественные продукты, опираясь на местную культуру и традиции. Развитие сети бизнес - контактов между предпринимателями Пскова и Выру.

Напомним, что программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.