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Экономика

Восемь дворов отремонтируют в Пскове в 2020 году

24 августа 2020 года, 12:00

В Пскове за счет субсидий отремонтируют 8 дворов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В 2020 году на благоустройство дворовых и общественных территорий предусмотрено финансирование в объеме 57,8 млн рублей.

В частности, 18,8 млн. рублей будет израсходовано на 8 дворовых территорий: №№ 4,20 по ул. Рокоссовского, № 17 по Сиреневому бульвару, № 13 по ул. Звездной, № 4 по ул. В. Шуйского, № 14 по ул. Калинина, № 53 по ул. Гоголя, № 73а по ул. Юбилейной.

В настоящее время благоустроено 5 дворов: №№ 4,20 по ул. Рокоссовского, № 17 по Сиреневому бульвару, № 13 по ул. Звездной, № 4 по ул. В. Шуйского.

Муниципальный контракт на благоустройство у домов № 14 по ул. Калинина, № 53 по ул. Гоголя, № 73а по ул. Юбилейной в стадии заключения со сроком окончания работ - 16.10.2020.

Отметим, что с 2017 года муниципальное образование «Город Псков» участвует в реализации проекта «Городская среда». За счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. 

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