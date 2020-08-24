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Происшествия

Бензопилу и болгарку украли безработные псковичи с дачного участка

24 августа 2020 года, 11:37

Псковскими полицейскими раскрыта дачная кража. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, в полицию обратился 46-летний пскович. Мужчина заявил о краже строительной техники. Неизвестные взломали входную дверь в строительный вагончик на территории его земельного участка и украли бензопилу и болгарку.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены подозреваемые в совершении кражи. Ими оказались два безработных жителя областного центра. При проведении обыска у них было изъято похищенное. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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