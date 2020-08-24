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Общество

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом

24 августа 2020 года, 10:58

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал COVID-19. Псковская область.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом 4458. Выздоровело – 3169. Умер 61 человек. На данный момент проведено 77515 исследований.

Статистика по районам: Псков – 1415, Великие Луки – 858, Бежаницкий район — 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район — 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район — 14, Невельский район — 144, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район — 122, Опочецкий район – 45, Островский район – 321, Палкинский район — 52, Печорский район – 79, Плюсский район – 103, Порховский район — 154, Псковский район – 380, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район — 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 31, Струго-Красненский район – 47, Усвятский район — 24.

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