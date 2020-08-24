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Общество

Полицейские не рекомендуют показывать детям, как открывается окно

24 августа 2020 года, 10:24

Каждый год с наступлением весенне-летнего периода от падения из окон страдают дети. Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, псковские полицейские советуют придерживаться следующих правил:

-Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

- Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы  все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

-Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

-Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

-Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайной попадание малыша на подоконник.

-Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным  будет его пребывание в  квартире.

-Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

-Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

-Если ребенок  5-12 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение.

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