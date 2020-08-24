Главный архитектор Пскова рассказал о концепции новогоднего украшения города в 2021 году

Концепцию новогоднего украшения города в 2021 году разработали в Пскове, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на главного архитектора Пскова Евгения Скачкова.

«Мной была разработана концепция новогоднего оформления на 2021 год. К работе было подключено большое количество специалистов и дизайнеров. Более 68 иллюстративных материалов уже готово, там расписано, где будут проходить мероприятия и в какой цветовой гамме украсят город», - пояснил главный архитектор города.

По его словам, транспорт тоже не останется без внимания - будут украшены поезда и маршрутные автобусы. Также украсят витрины магазинов, парки и скверы.

«За три года мы должны прийти к более консолидированному праздничному мероприятию», - отметил Евгений Скачков.