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Происшествия

Пятилетний малыш выпал из окна в Пскове

24 августа 2020 года, 09:13

Пятилетний малыш выпал из окна в Пскове, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Instagram уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

По словам детского омбудсмена, ребенок, оставленный без присмотра взрослых, выпал с пятого этажа. «Открытое окно манит как магнит! Старшие дети недоглядели. Москитная сетка не спасла и никогда не спасет. Это не её функция, увы», - напомнила Наталия Соколова. «Желаю скорейшего выздоровления малышу», - добавила она.

Наталия Соколова попросила псковичей не оставлять детей без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми в помещении, где есть ребёнок.

Напомним, что подобный случай произошёл в Пскове 20 августа, когда ребенок попал в реанимацию после падения из окна третьего этажа.

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