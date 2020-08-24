Пятилетний малыш выпал из окна в Пскове, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Instagram уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

По словам детского омбудсмена, ребенок, оставленный без присмотра взрослых, выпал с пятого этажа. «Открытое окно манит как магнит! Старшие дети недоглядели. Москитная сетка не спасла и никогда не спасет. Это не её функция, увы», - напомнила Наталия Соколова. «Желаю скорейшего выздоровления малышу», - добавила она.

Наталия Соколова попросила псковичей не оставлять детей без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми в помещении, где есть ребёнок.

Напомним, что подобный случай произошёл в Пскове 20 августа, когда ребенок попал в реанимацию после падения из окна третьего этажа.