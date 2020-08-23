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Общество / Армия

«Десантный взвод» в Пскове открыл замкомандующего ВДВ Андрей Холзаков

23 августа 2020 года, 16:24

«Десантный взвод-2020» в Пскове открыл заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков, сообщает Министерство обороны РФ.

Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений стартовал в Пскове сегодня в шестой раз.

«Десантный взвод» в Пскове открыл замкомандующего ВДВ Андрей Холзаков

Фото с http://www.pskov.ru/

В составе 10 команд более 200 участников из Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Республики Конго, Республики Мали, Республики Намибия, Российской Федерации, Республики Таджикистан; Республики Экваториальная Гвинея.

Открытие началось с поднятия флага, который поднял победитель конкурса прошлого года гвардии рядовой Константин Лаврентьев.

«Десантный взвод» в Пскове открыл замкомандующего ВДВ Андрей Холзаков

Фото с http://www.pskov.ru/

 - Сегодня, уже по сложившейся традиции, мы открываем международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках Шестых Армейских международных игр две тысячи двадцатого года, - отметил Андрей Холзаков.

Соревнования будут проходить в течение 10 дней, по итогам будет определена лучшая команда.

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