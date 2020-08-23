Он построен вместо старой переправы, которую постоянно затапливало, что нарушало транспортную связь между рядом деревень.

Новый мост построили в Псковском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области мост через реку Кебь введен в эксплуатацию.

Новый мост стоит на двух опорах, пролетное строение состоит из 5 балок. Имеется тротуар для пешеходов и маломобильных групп населения. Кроме того, теперь мост освещается, как и автобусная остановка. Сооружение соответствует современным требованиям по грузоподъемности и безопасности.

Работы проводились на средства областного бюджета, сумма контракта составила 42 млн рублей.