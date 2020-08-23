Михаил Ведерников: Впереди нас ждет множество побед





Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с годовщиной образования Псковской области.

По его словам, регион остается родиной трудолюбивых, смелых, надежных людей, искренне любящих свою страну, которым все чаще удается говорить слово "впервые".

- Только за последние годы мы запустили долгожданные авиа и железнодорожные направления, нашли решения десятилетиями копившихся проблем в сфере развития газификации, модернизации жкх, расселения аварийного жилья, обновления структуры скорой помощи, строительства новой областной инфекционной больницы.

В своем поздравлении губернатор отметил, что Псковская область - удивительный край, который вобрал в себя все самое лучшее из каждой исторической эпохи и наша задача это сохранить и привнести современность в каждую сферу.

- Уверен, как и всегда в истории нашей земли, впереди нас ждет множество побед, - сказал губернатор, пожелав всем крепкого здоровья, мира и благополучия.