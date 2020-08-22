Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днем города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с Днём города.

На своей странице в соцсети Instagram он отметил, что с момента основания Великие Луки всегда были надёжным защитником западных рубежей, имели особое стратегическое и торговое значение.

«Сегодня город воинской славы Великие Луки – важный промышленный, культурный и спортивный центр Псковской области, – подчеркнул глава региона. – Здесь реализуются крупные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, появляются новые объекты городского благоустройства, динамично растёт промышленность. С каждым годом город развивается, становится уютнее и комфортнее, благодаря трудолюбию и неравнодушию местных жителей».

Михаил Ведерников пожелал Великим Лукам дальнейшего процветания, а его жителям – крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.