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Общество

Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днем города

22 августа 2020 года, 15:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с Днём города.

На своей странице в соцсети Instagram он отметил, что с момента основания Великие Луки всегда были надёжным защитником западных рубежей, имели особое стратегическое и торговое значение.

«Сегодня город воинской славы Великие Луки – важный промышленный, культурный и спортивный центр Псковской области, – подчеркнул глава региона. – Здесь реализуются крупные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, появляются новые объекты городского благоустройства, динамично растёт промышленность. С каждым годом город развивается, становится уютнее и комфортнее, благодаря трудолюбию и неравнодушию местных жителей».

Михаил Ведерников пожелал Великим Лукам дальнейшего процветания, а его жителям – крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.

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