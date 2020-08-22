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Общество

Показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей продемонстрируют на открытии конкурса «Десантный взвод»

22 августа 2020 года, 12:12

На торжественной церемонии открытия конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», впервые в истории конкурса будут представлены показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В единой команде военнослужащие отдельного разведывательного батальона продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30х40 метров.

«Синхронность действий автомобилей под мелодичную музыку на ограниченной площадке создает динамику и сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы», - пояснил тренер коллектива, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по вооружению гвардии полковник Виталий Житенко.

«Во время фигурного вождения бронеавтомобили исполняют зеркальные движения, а при сближении расстояние между ними не превышает 10 сантиметров, что показывает мастерство и точность владения бронеавтомобилем. Мастерское владение техникой – показатель высочайшей подготовки военных водителей и уровня их мастерства», - отметил он.

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