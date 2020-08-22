Александр Котов: Трёхцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём Государственного флага России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что национальный флаг – символ Родины. «Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России с её многовековой историей, великими победами и достижениями и вместе с тем очень личное человеческое ощущение сопричастности к судьбе своего государства», – отметил он.

«В моменты гордости за успехи и в минуты общей скорби, в праздники и дни напряжённой работы, дома и вдали от родной страны наш трёхцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию, кто чтит её историю и традиции, кто желает ей мира и процветания, – отметил Александр Котов. – С Днём Государственного флага Российской Федерации! Добра, мира и благополучия!»