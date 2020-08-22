Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Котов: Трёхцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию

22 августа 2020 года, 11:47

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём Государственного флага России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что национальный флаг – символ Родины. «Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России с её многовековой историей, великими победами и достижениями и вместе с тем очень личное человеческое ощущение сопричастности к судьбе своего государства», – отметил он.

«В моменты гордости за успехи и в минуты общей скорби, в праздники и дни напряжённой работы, дома и вдали от родной страны наш трёхцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию, кто чтит её историю и традиции, кто желает ей мира и процветания, – отметил Александр Котов. – С Днём Государственного флага Российской Федерации! Добра, мира и благополучия!»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днем города
34 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Росгвардия набирает псковичей на службу в Чечню
Александр Котов: Жители города Великих Лук не раз демонстрировали преданность родной земле
Показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей продемонстрируют на открытии конкурса «Десантный взвод»
Михаил Ведерников: Сегодня мы чествуем главный символ Российской Федерации
Более 88 тыс тонн зерновых намолочено сельхозпроизводителями Псковской области
На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности
Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Комментарии

Авторизация
No comments
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны
«Православный человек должен помогать»

Общество
21 августа 10:24

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября