Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности

21 августа 2020 года, 20:38

На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности дорожного движения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принято 21 августа на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

С начала августа на дорогах региона произошло 77 аварий, которые унесли жизни 15 человек. При этом 12 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Самый резонансный случай произошел на Рижском проспекте в Пскове, где пьяный водитель на запрещающий сигнал светофора сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. На этом прямом участке проспекта предприняты практически все меры для обеспечения безопасности: разметка, знаки, ограничение скорости, регулируемый переход. Также будет рассмотрена возможность установки камеры фотовидеофиксации на участке между улицами Киселева и Западной. А вблизи пешеходных переходов появится социальная реклама, напоминающая велосипедистам о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

На пересечении дорог Ольша — Велиж — Невель и Великие Луки — Невель в Невельском районе, где при столкновении двух автомобилей погибло трое человек решено нанести шумовые полосы, а также рассмотреть вопрос организации освещения перекрестка.

В ходе заседания члены рабочей группы также обсудили мероприятия по устранению предочаговых мест концентрации ДТП. На пересечении улицы Ижорского батальона с дорогой на Писковичи появятся шумовые полосы и знак ограничения скорости 40 км/ч на главной дороге. Участок трассы Моглино — Ветошка решено обследовать дополнительно и проработать меры по повышению безопасности. Участники заседания также затронули тему освещения пешеходных переходов в Пскове.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 88 тыс тонн зерновых намолочено сельхозпроизводителями Псковской области
Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей
Главный архитектор Пскова назвал четыре базовых критерия жизни
У Летнего сада ограбили ларек с мороженым
На острове Залита утонул четырехлетний мальчик
Педагоги из псковского кванториума прошли обучение в Сколково
В Псковской области завершился первый этап нанесения разметки по «дорожному» нацпроекту
Театр «На Литейном» покажет спектакль «Лавр» на Пушкинском фестивале в Пскове
Сотрудники Первомайского интерната из Палкино пройдут повышение квалификации по программе приграничного сотрудничества

Комментарии

Авторизация
No comments
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны
«Православный человек должен помогать»

Общество
21 августа 10:24

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября