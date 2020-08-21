На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности дорожного движения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принято 21 августа на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

С начала августа на дорогах региона произошло 77 аварий, которые унесли жизни 15 человек. При этом 12 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Самый резонансный случай произошел на Рижском проспекте в Пскове, где пьяный водитель на запрещающий сигнал светофора сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. На этом прямом участке проспекта предприняты практически все меры для обеспечения безопасности: разметка, знаки, ограничение скорости, регулируемый переход. Также будет рассмотрена возможность установки камеры фотовидеофиксации на участке между улицами Киселева и Западной. А вблизи пешеходных переходов появится социальная реклама, напоминающая велосипедистам о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

На пересечении дорог Ольша — Велиж — Невель и Великие Луки — Невель в Невельском районе, где при столкновении двух автомобилей погибло трое человек решено нанести шумовые полосы, а также рассмотреть вопрос организации освещения перекрестка.

В ходе заседания члены рабочей группы также обсудили мероприятия по устранению предочаговых мест концентрации ДТП. На пересечении улицы Ижорского батальона с дорогой на Писковичи появятся шумовые полосы и знак ограничения скорости 40 км/ч на главной дороге. Участок трассы Моглино — Ветошка решено обследовать дополнительно и проработать меры по повышению безопасности. Участники заседания также затронули тему освещения пешеходных переходов в Пскове.