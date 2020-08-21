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Культура

Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

21 августа 2020 года, 19:19

Первый концерт в рамках фестиваля «Музыка на воде» начался в Мирожском дендропарке. Как передает корреспондент «Псковской правды», мероприятие собрало свыше тысячи зрителей.


Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Фото Александра Машкарина

Концерт проходит с соблюдением всех мер безопасности. Гостям на входе измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером. Мероприятие проходит на открытом воздухе, тем не менее гости рассажены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию.


Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Фото Александра Машкарина

Мероприятие открыли руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский. По словам Николая Хондзинского, фестиваль «Музыка на воде» - это мероприятие европейского уровня.


Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Фото Александра Машкарина

Фестиваль «Музыка на воде» открывает концерт «Барокко». Всего таких выступлений на воде запланировано три: 22 августа в 19:00 концерт «Европейская классика», а 12 сентября в 19:00 - «Русская музыка». Участниками концертов станут губернаторский симфонический оркестр Псковской области, лучшие солисты-инструменталисты страны и солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.


Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Фото Александра Машкарина

Отметим, что для проведения концерта в Псков из деревни Бугрово в Пушкинском заповеднике привезли плавучую сцену. Её установили по центру пруда в дендропарке у Мирожского монастыря. Также для зрителей на берегу разместили порядка 200 пуфов.

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