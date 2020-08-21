Первый концерт «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке Пскова собрал больше тысячи зрителей

Первый концерт в рамках фестиваля «Музыка на воде» начался в Мирожском дендропарке. Как передает корреспондент «Псковской правды», мероприятие собрало свыше тысячи зрителей.



Концерт проходит с соблюдением всех мер безопасности. Гостям на входе измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером. Мероприятие проходит на открытом воздухе, тем не менее гости рассажены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию.





Мероприятие открыли руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский. По словам Николая Хондзинского, фестиваль «Музыка на воде» - это мероприятие европейского уровня.



Фестиваль «Музыка на воде» открывает концерт «Барокко». Всего таких выступлений на воде запланировано три: 22 августа в 19:00 концерт «Европейская классика», а 12 сентября в 19:00 - «Русская музыка». Участниками концертов станут губернаторский симфонический оркестр Псковской области, лучшие солисты-инструменталисты страны и солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

