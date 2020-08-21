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Общество

Главный архитектор Пскова назвал четыре базовых критерия жизни

21 августа 2020 года, 17:08

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков назвал четыре базовых критерия жизни: отдых, работу, комфорт и экологию. Скачков отметил, что в его задачи  входит обязанность проследить, чтобы соблюдались все нормативы, которые обеспечивают эти четыре базовых критерия.

Главный архитектор города контролирует также реализацию генерального плана города.

- Главное, чтобы город развивался, не останавливаясь, считает он.

Под контролем главного архитектора цветовые и объёмно-композитные решения в городе, а также малые архитектурные формы, которые появляются в Пскове.

Также Евгений Скачков рассказал, что контролирует планировки четырёх территорий – улицы Алёхина, Инженерная, Техническая и Лесная.  

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