Главный архитектор Пскова назвал четыре базовых критерия жизни

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков назвал четыре базовых критерия жизни: отдых, работу, комфорт и экологию. Скачков отметил, что в его задачи входит обязанность проследить, чтобы соблюдались все нормативы, которые обеспечивают эти четыре базовых критерия.

Главный архитектор города контролирует также реализацию генерального плана города.

- Главное, чтобы город развивался, не останавливаясь, считает он.

Под контролем главного архитектора цветовые и объёмно-композитные решения в городе, а также малые архитектурные формы, которые появляются в Пскове.

Также Евгений Скачков рассказал, что контролирует планировки четырёх территорий – улицы Алёхина, Инженерная, Техническая и Лесная.