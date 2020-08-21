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Происшествия

У Летнего сада ограбили ларек с мороженым

21 августа 2020 года, 16:35

Два безработных псковича, 2002 года рождения, украли из холодильника торговой точки на Летнем саду 20 упаковок мороженого, несмотря на сопротивление сына владелицы. Она и обратилась с заявлением в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. полицейские по горячим следам установили личности грабителей. Ими оказались два безработных псковича, 2002 года рождения. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. В содеянном они признались, однако похищенное не было изъято: злоумышленники уже успели съесть похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 "Грабеж" УК РФ. Расследование продолжается.

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