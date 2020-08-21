Педагоги из псковского кванториума прошли обучение в Сколково

Педагоги детского технопарка «Кванториум» из Пскова и Великих Лук прошли обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба областной администрации. Великолукский кванториум еще только готовится к открытию, псковский работает с 2019 года.

Отдельные специалисты прошли обучение в инновационном центре «Сколково» в Москве. Станислав Литвинов принял участие в сессии по направлению «Промробоквантум», Ольга Колесникова — по направлению «Математика». Там же наставник великолукского кванториума Вячеслав Ущеко прошел обучение по направлению «Энерджиквантум».

Педагог псковского кванториума Виктория Зарецкая завершила курс повышения квалификации по направлению AR/VR квантум в Севастополе, ее коллеги Сергей Ромашев — по направлению «Хайтек» — в Пензе, Наталья Тихонова — по направлению «Наноквантум» — в Санкт-Петербурге. Еще один специалист из Великих Лук Екатерина Михайлова прошла обучение в Ижевске по направлению «Промдизайнквантум».



