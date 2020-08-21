В Псковской области завершился первый этап нанесения разметки по «дорожному» нацпроекту

Завершился первый этап нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах Псковской области, сообщили в пресс-службе областной администрации. Работы проводятся в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы шли на территории всех муниципальных образований области с применением различных материалов (краски, горячего и холодного пластика, стеклошариков) и разными способами (механическим и вручную). На дорогах «рисовали» продольную разметку, знаки на проезжей части, разметку на искусственных дорожных неровностях, пешеходных переходах, шумовые полосы.

На дорогах, отремонтированных по «дорожному» нацпроекту наносится только термопластик. Этот вид материала обязателен также на трассах с интенсивностью движения более тысячи автомобилей в сутки, на искусственных неровностях, на «зебрах» возле образовательных учреждений и социальных объектов. В городе Пскове в этом году работают только с термопластиком. Для улучшения видимости разметки и создания эффекта световозвращения в материал добавляют светоотражающие стеклошарики.