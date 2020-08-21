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Общество

Администрация Псковской области и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве

21 августа 2020 года, 12:08

Администрация Псковской области и всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации псковской области. Мероприятие состоялось в штаб-квартире организации в Москве, подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

«Псковская область также активно участвует в реализации проектов Русского географического общества, - сказал Михаил Ведерников. - Так, в 2020 году в рамках экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды мы передали иконы из Псково-Печерского монастыря в церковь Святой Троицы в Антарктиде. У нас есть много идей и задумок. Уверен, совместными усилиями мы все реализуем», 

По словам губернатора Псковской области,  соглашение станет следующим этапом развития отношений между Псковской областью и Русским географическим обществом.

Псковская штаб-квартира русского географического общества будет в новом кампусе ПсковГУ. Здесь планируется организация выставочного пространства, зоны коворкинга и молодежного клуба, академического зала с мультимедийным оборудованием.

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