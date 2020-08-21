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Происшествия

Псковского таможенника будут судить за взятку в 20 тысяч рублей

21 августа 2020 года, 12:02

В Пскове перед судом предстанет бывший таможенный инспектор таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни за дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

 15 мая 2020 года таможенник передал следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России взятку в  20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы было прекращено находящееся в производстве уголовное дело по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд для рассмотрения. 

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