Псковского таможенника будут судить за взятку в 20 тысяч рублей

В Пскове перед судом предстанет бывший таможенный инспектор таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни за дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

15 мая 2020 года таможенник передал следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России взятку в 20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы было прекращено находящееся в производстве уголовное дело по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд для рассмотрения.