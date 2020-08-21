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Происшествия

Охотник в Себежском районе застрелил товарища, приняв его за кабана

21 августа 2020 года, 11:28

55-летний москвич застрелил своего товарища на охоте, приняв его за кабана. Охотничья бригада охотилась  вблизи деревни Пустошка Себежского района. Во время охоты москвич услышал шум в месте, где мог находится кабан и  выстрелил из карабина по другому охотнику – 36-летнему бригадиру охотничьей бригады, загонявшему зверя, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится доследственная проверка, планируется к возбуждению уголовное дело.

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