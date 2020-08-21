Охотник в Себежском районе застрелил товарища, приняв его за кабана

55-летний москвич застрелил своего товарища на охоте, приняв его за кабана. Охотничья бригада охотилась вблизи деревни Пустошка Себежского района. Во время охоты москвич услышал шум в месте, где мог находится кабан и выстрелил из карабина по другому охотнику – 36-летнему бригадиру охотничьей бригады, загонявшему зверя, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится доследственная проверка, планируется к возбуждению уголовное дело.