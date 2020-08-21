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Общество

Дополнительные лежачие полицейские появятся в этом году в Пскове

21 августа 2020 года, 09:48

На улице Карбышева, 4 и по улице Боровой возле детского сада №2 лежачих полицейских установят в третьем квартале этого года,  на Красноармейской набережной в местах пересечений с Войсковым и Пролетарским переулками - в четвёртом квартале текущего года.

Что касается организации дополнительного пешеходного перехода по улице Звёздной в районе дома №11, то решение этого вопроса поставлено в план. Ориентировочные сроки выполнения  работ - конец третьего квартала 2020 года, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

В рамках действующего контракта изменили разметку на отдельных участках улично-дорожной сети города, в том числе возле ТЦ «Максимус», станции скорой помощи, приемных отделений Детской областной клинической и Псковской городской больниц.

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