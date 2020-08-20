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Культура

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье

20 августа 2020 года, 19:58

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье. Он победил в областном смотре-конкурсе «Клуб года – 2019» в номинации «Сельские дома культуры и клубы», пишет районная газета «Пламя».

За победу в конкурсе дом культуры награжден дипломом и памятным подарком.

Областной смотр-конкурс «Клуб года» проходит в регионе каждый год. В 2012 году среди победителей в номинации «Городские и районные дома и центры культуры» был Районный культурный центр посёлка Кунья, в 2017 году среди лучших сельских учреждений в области был назван Жижицкий дом культуры.

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