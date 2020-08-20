Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»

В Псковской области туристы устроили настоящее паломничество к местам съёмок самого кассового российского фильма «Холоп», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на сайт «Отдых в России».

Первые туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы, вплоть до листков сценария, и сейчас продают их на интернет-аукционах. Внутри домов царят мусор и разруха. Некоторые приезжают на берег Сороти не на один день, устраиваясь здесь на ночлег в палатках и близлежащих домах.

Кинодеревня находится на берегу реки Сороть в урочище Лосковское. Здесь также снимались картины «Гоголь», «Стена», «София», «Василиса», «Батальонъ» и «Свои».

Сейчас кинодеревня заброшена и оживает лишь тогда, когда там начинаются очередные съемки фильмов. Организованных туров здесь не проводят, но самостоятельные туристы часто приезжают на место съемок «Холопа».

Снятый в 2018 году в Псковской области фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории, собрав в прокате более 3 млрд рублей.



