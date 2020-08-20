Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике

В «Псковавтодор» поступила новая специализированная техника — перегружатель и дорожная фреза. Обе машины немецкого производства, фирмы BOMAG, закуплены на средства областного бюджета, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сейчас техника проходит пуско-наладочные работы. Уже на следующей неделе планируется испытать новые машины в работе. Перегружатель и дорожная фреза будут использоваться на первом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова, 9,5 км которого «Псковавтодор» ремонтирует в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



