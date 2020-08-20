Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»

Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21-го века» поборются за звание лучшего в стране руководителя молодежного общественного объединения, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Среди тех, кто будет представлять Псковскую область в федеральном этапе конкурса, есть представители патриотического движения «Юнармия», волонтерских движений «Волонтеры Победы», «Территория добрых дел», регионального отделения Российского движения школьников, трудового отряда «НеТРУДное лето» и другие инициативные представители молодежи региона. Всего 9 человек: Юлия Панова, Арина Лебедева, Дарья Иванова, Артем Баринов, Ольга Вишнякова, Вячеслав Салиев, Алена Иванова, Полина Белякова, Пакиза Асадова.

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лидер 21-го века» разделен на два этапа. До сентября представители конкурсной комиссии познакомятся с победителями регионального этапа заочно посредством подробных анкет участников, презентаций и видеороликов об их деятельности. Во внимание будут приняты и рекомендации региональных экспертов.

Победители заочного этапа отправится в Москву для того, чтобы побороться за победу в конкурсе «Лидер 21-го века».