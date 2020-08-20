Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе

Семья известного псковского музыканта Константина Абабкова победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации в номинации «Семья- хранитель традиций». В 2020 году в конкурсе приняли участие 342 семьи из разных регионов Российской Федерации.

Все члены семьи Абабковых являются участниками заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, играют на русских национальных инструментах: балалайка, домра, гусли, народная перкуссия. В составе коллектива в 2019 году стали победителями Всероссийского фестиваля- конкурса на лучший любительский коллектив в рамках национального проекта «Культура». Семья Абабковых активно популяризирует русскую национальную культуру на Всероссийском и международном уровне. Глава семьи Константин Владимирович, обладатель Почетного звания «Душа земли Псковской», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов; Абабкова Юлия Владимировна, учитель иностранных языков в 18 школе, там же учится их дочь Мария.

По результатам Всероссийского конкурса «Семья года» 2020 года семья Абабковых стала победителем конкурса и выдвинута на включение в Почетную книгу «Семья года, Россия 2020».

Торжественное чествование победителей пройдет в День матери 29 ноября.