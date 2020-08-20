От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом

Администрация Пскова планирует проводить от 5 до 7 концертов за сезон в Зеленом театре, сказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. После реконструкции Зеленый театр сможет вместить 2, 5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Реконструкцию театра планируют завершить в сентябре. Раньше Зелёный театр был под управлением Детского парка, то сейчас его отдают под ведомство Дома офицеров.

Замглавы Пскова считает, что директор Дома офицеров инициативен, он сможет активизировать культурную жизнь в Зелёном театре.