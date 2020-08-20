Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом

20 августа 2020 года, 14:28

Администрация Пскова планирует проводить от 5 до 7 концертов за сезон в Зеленом театре, сказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. После реконструкции Зеленый театр сможет вместить 2, 5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Реконструкцию театра планируют завершить в сентябре. Раньше Зелёный театр был под управлением Детского парка, то сейчас его отдают под ведомство Дома офицеров.

Замглавы Пскова считает, что директор Дома офицеров инициативен, он сможет активизировать культурную жизнь в Зелёном театре.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье
Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»
Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике
Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»
Стулья по 100 тысяч рублей для музыкальной школы показали публике
Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе
Выигранный в лотерею автомобиль за 600 тысяч пскович решил взять деньгами
120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи
Великолучанка потеряла 60 тысяч при покупке «Шевроле» у мошенника

Комментарии

Авторизация
No comments
Робот для бабушки

Культура / Фестиваль
18 августа 11:10

Робот для бабушки

Художник стрит-арта с мировым именем разрисовал стену в Пскове
Без драмы

Культура
7 августа 16:35

Без драмы

Псковские актеры выступают за присоединение к Александринскому театру
Руины превратились в музей

Культура
10 июля 11:01

Руины превратились в музей

Псковичей приглашают на экскурсии в башни Варлаамовского угла