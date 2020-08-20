Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи

20 августа 2020 года, 12:23

В полицию  с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя псковичка. Девушка рассказала, что ее подруга занимается целительством и в 2018 году обнаружила у нее порчу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Ведунья предложила свои услуги - несколько платных ритуалов, которые помогут избавиться от всех негативных последствий чужого сглаза. В результате за 2 года "очищения" девушка отдала лже-экстрасенсу 120 тысяч рублей, а когда поняла, что никаких видимых результатов ее работы нет - обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 "Мошенничество" УК РФ. Расследование продолжается.



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье
Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»
Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике
Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»
Стулья по 100 тысяч рублей для музыкальной школы показали публике
Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе
От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом
Выигранный в лотерею автомобиль за 600 тысяч пскович решил взять деньгами
Великолучанка потеряла 60 тысяч при покупке «Шевроле» у мошенника

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района