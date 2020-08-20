120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя псковичка. Девушка рассказала, что ее подруга занимается целительством и в 2018 году обнаружила у нее порчу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ведунья предложила свои услуги - несколько платных ритуалов, которые помогут избавиться от всех негативных последствий чужого сглаза. В результате за 2 года "очищения" девушка отдала лже-экстрасенсу 120 тысяч рублей, а когда поняла, что никаких видимых результатов ее работы нет - обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 "Мошенничество" УК РФ. Расследование продолжается.







