Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Великолучанка потеряла 60 тысяч при покупке «Шевроле» у мошенника

20 августа 2020 года, 11:25

68-летняя великолучанка стала жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль «Шевроле». Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, покупательница встретилась  с продавцом, он показал ей автомобиль, женщина осталась довольна транспортным средством и доверчиво отдала 60 тысяч рублей – всю стоимость сделки. Мужчина, предлагавший купить иномарку, пообещал встретиться с ней в ГИБДД и оформить покупку. Однако, больше она предприимчивого дельца не видела – мужчина перестал выходить на связь.

Благодаря  сотрудниками регионального управления уголовного розыска, личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый житель Великолукского района 1973 года рождения. Сейчас он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье
Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»
Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике
Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»
Стулья по 100 тысяч рублей для музыкальной школы показали публике
Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе
От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом
Выигранный в лотерею автомобиль за 600 тысяч пскович решил взять деньгами
120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района