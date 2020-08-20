Великолучанка потеряла 60 тысяч при покупке «Шевроле» у мошенника

68-летняя великолучанка стала жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль «Шевроле». Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, покупательница встретилась с продавцом, он показал ей автомобиль, женщина осталась довольна транспортным средством и доверчиво отдала 60 тысяч рублей – всю стоимость сделки. Мужчина, предлагавший купить иномарку, пообещал встретиться с ней в ГИБДД и оформить покупку. Однако, больше она предприимчивого дельца не видела – мужчина перестал выходить на связь.

Благодаря сотрудниками регионального управления уголовного розыска, личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый житель Великолукского района 1973 года рождения. Сейчас он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.